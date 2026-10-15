Menopausa, l'ovaio non va in pensione dopo la scomparsa del ciclo ma... continua a cambiare

I ricercatori della Northwestern University e del Buck Institute, coordinati rispettivamente da Francesca Duncan e da Birgit Schilling, hanno utilizzato tecniche in grado di identificare e misurare migliaia di proteine simultaneamente nei campioni di tessuto ovarico normale provenienti da donne in post-menopausa, tra i 50 e i 75 anni. I dati ottenuti hanno mostrato che l'ovaio continua a modificarsi ben oltre la fine della sua fase riproduttiva. Con l'avanzare dell'età, infatti, aumentano i livelli di proteine associate all'infiammazione, all'attività immunitaria e ai processi continui di degradazione e ricostruzione del tessuto circostante.