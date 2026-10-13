Menopausa e dolore cronico: il sintomo nascosto di cui si parla ancora troppo poco

Un dolore occasionale dopo uno sforzo non è la stessa cosa di un disturbo che accompagna una persona per settimane o mesi. In medicina, si parla generalmente di dolore cronico quando il dolore persiste o si ripresenta per più di tre mesi. È una condizione che può avere conseguenze ben oltre il disagio fisico, influenzando il sonno, l'umore, la concentrazione, la capacità di lavorare e la vita sociale. Durante la menopausa questi aspetti possono intrecciarsi in modo particolare. Le sudorazioni notturne e l'insonnia possono compromettere il riposo, mentre una scarsa qualità del sonno può aumentare la sensibilità al dolore e rendere più difficile affrontarlo. Si crea così un possibile circolo vizioso: il dolore disturba il sonno, la stanchezza accentua la percezione del dolore e la riduzione del movimento può favorire ulteriore rigidità. Anche stress e preoccupazioni possono influenzare questa esperienza, senza che ciò significhi che il dolore sia immaginario. Il dolore cronico è reale e coinvolge meccanismi biologici, psicologici e sociali. Per questo affrontarlo efficacemente può richiedere un approccio che consideri insieme salute fisica, qualità del sonno, movimento e benessere emotivo.