Martina Colombari rompe i tabù sulla menopausa: "Abbiamo tutti una data di scadenza, ma io voglio invecchiare bene"
L'attrice e modella acconta il rapporto con il corpo dopo i 50 anni, le difficoltà affrontate con il figlio Achille e le delusioni ricevute dagli amici
La modella e attrice Martina Colombari, 51 anni, ha deciso di raccontarsi senza tabù, affrontando in particolare i cambiamenti del corpo legati a una nuova fase della vita. Dalla menopausa alla sessualità, l'ex Miss Italia ha raccolto la propria esperienza nel libro "Il cambiamento sei tu". In un'intervista a La Stampa, ha parlato del desiderio di invecchiare bene e dell'importanza di prendersi cura di sé, anche nei momenti più difficili. "Tanto una data di scadenza ce l'abbiamo. Non puoi combattere il tempo", ha dichiarato.
Martina Colombari e la menopausa: "Dopo i 50 anni, superpanico"
Il suo interesse per il benessere psicofisico è cominciato circa dieci anni fa, anche per il timore dei cambiamenti legati all'età: "Poi tutti ti mettono ansia: Vedrai dopo i 40 anni. Per non parlare dei 50: superpanico". Da qui la decisione di puntare sulla prevenzione, cambiando le proprie abitudini: "Ho cambiato alimentazione, lo sport è diventata una disciplina, l'integrazione fondamentale". Si è anche affidata a uno psicanalista e ha iniziato a dedicare sempre maggiore attenzione all'attività fisica: "Con la menopausa non bastano la camminata o lo yoga. Bisogna andare in palestra e allenare i muscoli con i pesi".
"Voglio essere una cinquantenne che si guarda allo specchio e si piace"
Per Colombari, la cura del corpo non è soltanto una questione estetica, ma riguarda anche il modo di vivere le relazioni. "Se sto bene con me stessa, se mi guardo allo specchio e mi piaccio, sono una moglie più presente, una madre più efficiente", ha spiegato. L'ex Miss Italia non nasconde di voler continuare a piacersi anche con il passare degli anni.
"Tante coetanee sono molto più vecchie di me e mi fanno arrabbiare", ha confessato, invitando le donne a ritagliarsi del tempo per se stesse, senza sentirsi in colpa per gli impegni familiari. Il suo concetto di benessere, infatti, non si esaurisce tra palestra e alimentazione: "Invecchiare bene è anche mangiare la pizza con le amiche"
Il dolore per il figlio Achille: "Nessuno nasce forte"
Nell'intervista c'è spazio anche per uno dei periodi più difficili della sua vita, quello legato ai problemi di salute del figlio Achille Costacurta. Colombari ha raccontato che la disciplina costruita negli anni l'ha aiutata a "tenere insieme i pezzi", senza però proteggerla dalla sofferenza. "Se c'è una frase che non sopporto è: Tu sei forte. Nessuno nasce forte, lo diventiamo", ha spiegato. Parlando di Achille, ha aggiunto: "Mio figlio ha una Dhd, una neurodivergenza importante, e sappiamo quanto questi disturbi siano difficili da gestire". Nonostante le difficoltà, il suo giudizio non cambia: "Sono orgogliosa del figlio che ho".
Le delusioni dagli amici: "Ho trovato tanta ipocrisia"
I momenti più complicati le hanno anche permesso di capire su chi potesse contare davvero: "Tanti colleghi, amici, conoscenti, quando ho avuto bisogno non ci sono stati", ha raccontato. Un'esperienza che l'ha segnata profondamente: "Ho trovato tanta ipocrisia, poca coerenza, tanti manipolatori che fanno sembrare te la persona sbagliata". Da quelle delusioni, Colombari dice di aver imparato a esporsi senza più trattenersi e con il suo libro vuole incoraggiare anche le altre donne a parlare delle proprie fragilità, senza vergognarsi di chiedere aiuto.
Martina Colombari, Alessandro Costacurta e il figlio Achille: l’album di famiglia tra alti, bassi e rinascita