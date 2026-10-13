Nell'intervista c'è spazio anche per uno dei periodi più difficili della sua vita, quello legato ai problemi di salute del figlio Achille Costacurta. Colombari ha raccontato che la disciplina costruita negli anni l'ha aiutata a "tenere insieme i pezzi", senza però proteggerla dalla sofferenza. "Se c'è una frase che non sopporto è: Tu sei forte. Nessuno nasce forte, lo diventiamo", ha spiegato. Parlando di Achille, ha aggiunto: "Mio figlio ha una Dhd, una neurodivergenza importante, e sappiamo quanto questi disturbi siano difficili da gestire". Nonostante le difficoltà, il suo giudizio non cambia: "Sono orgogliosa del figlio che ho".