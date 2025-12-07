Achille Costacurta: "Ho tentato il suicidio con il metadone"

Parlando della detenzione, costellata da diversi tentativi di fuga, Achille Costacurta ripercorre i motivi che lo hanno spinto a meditare di compiere il gesto estremo."Ogni volta che scappavo dovevo poi passare 14 giorni in quarantena da solo in una stanza chiuso a chiave senza poter fare niente", aggiunge. "Una sera ho sfilato le chiavi dell'infermeria e dopo aver chiuso dentro l'operatore ho preso sette bottiglie di metadone e sono finito in coma", racconta il giovane. Dopo aver rischiato di perdere nuovamente la vita durante un viaggio in Colombia per un mix di droghe allucinogene, Costacurta racconta di aver ripreso un percorso di cura in una clinica in Svizzera. "Mi hanno diagnosticato la Dhd (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività ndr), sono gli unici ad aver trovato la soluzione", afferma. "Adesso sto bene, non faccio più uso di sostanze e sogno di aprire un centro per ragazzi disabili", conclude.