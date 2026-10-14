A pesare, però, era soprattutto il giudizio degli altri. "Mi vergognavo, questa è la cosa che ci tengo a dire, perché so che si vergognano tante donne a dire che sono in menopausa", spiega. L'imbarazzo la accompagnava soprattutto sul lavoro: "Andavo in video, mi prendevano in giro e quando mi dimenticavo le cose mi dicevano: sarai in menopausa. Dentro di me volevo alzare la mano e dire: sì, io sono in menopausa, ma non lo dicevo".