"ANDREBBE CHIAMATA FASE BLOOM"

Alessia Marcuzzi e la vergogna per la menopausa: "Mi sentivo meno donna, meno femmina, meno sexy in video, meno desiderata"

A un mese dai 54 anni, la conduttrice racconta le difficoltà della perimenopausa, iniziata per lei a 47 anni: "Il tuo corpo cambia, i tuoi ormoni cominciano a diventare matti e non sai cosa sta succedendo, non sei preparata"

14 Ott 2026 - 14:49
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© Instagram @alessiamarcuzzi
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Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sulla menopausa e racconta per la prima volta un periodo della sua vita segnato dall'imbarazzo e dalla paura di non sentirsi più donna. La conduttrice, 53 anni, ha condiviso su Instagram un video in cui ripercorre le difficoltà affrontate a partire dalla perimenopausa - la fase precedente - arrivata quando aveva 47 anni, e invita le donne a smettere di vergognarsi dei cambiamenti del proprio corpo.

"Mi sentivo meno donna, meno femmina, meno sexy in video, meno desiderata", confessa. Oggi, però, il suo rapporto con questa fase della vita è cambiato: per lei la menopausa è diventata una nuova fioritura, che preferisce chiamare "In Bloom".

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Alessia Marcuzzi e la menopausa: "Mi vergognavo a dirlo"

 "Il tuo corpo cambia, i tuoi ormoni cominciano a diventare matti e non sai cosa sta succedendo, non sei preparata", racconta Marcuzzi, ricordando i primi sintomi della perimenopausa. Un periodo difficile, soprattutto perché la conduttrice ammette di non essere stata sufficientemente informata su ciò che stava attraversando.

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La difficile situazione a lavoro

 A pesare, però, era soprattutto il giudizio degli altri. "Mi vergognavo, questa è la cosa che ci tengo a dire, perché so che si vergognano tante donne a dire che sono in menopausa", spiega. L'imbarazzo la accompagnava soprattutto sul lavoro: "Andavo in video, mi prendevano in giro e quando mi dimenticavo le cose mi dicevano: sarai in menopausa. Dentro di me volevo alzare la mano e dire: sì, io sono in menopausa, ma non lo dicevo".

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Un tabù poco raccontato: fingere di avere ancora il ciclo

"Andavo in giro con gli assorbenti nella borsa", confessa Marcuzzi, ricordando quanto fosse complesso accettare sè stessa in quel periodo. Un gesto che le permette di introdurre una riflessione su un tabù ancora diffuso: "Tante donne nascondono ai loro mariti che stanno attraversando quel periodo e fanno finta di avere il ciclo una volta al mese per non doverglielo dire, per essere ancora femmine". Una situazione che la conduttrice racconta con amarezza: "Ora mi mette una rabbia addosso terribile".

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Il sostegno dell'ex marito Paolo Calabresi Marconi

 In quegli anni Alessia era sposata con Paolo Calabresi Marconi, produttore televisivo e cinematografico, classe 1971. I due si erano sposati nel dicembre 2014, con una cerimonia nei pressi di Londra, per poi annunciare la separazione nel settembre 2022, dopo quasi otto anni di matrimonio. "Io ero sposata e il mio ex marito mi è stato molto accanto, ma è stato un periodo molto complicato", ricorda la conduttrice.

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La rinascita di Alessia Marcuzzi: "Non chiamiamola più menopausa"

Oggi Marcuzzi vuole cambiare il modo in cui si parla della menopausa, a cominciare dal nome. "La parola menopausa è così brutta", osserva, richiamando il termine giapponese konenki, al quale associa l'idea di una nuova fioritura. "Quando sono entrata proprio in menopausa conclamata per me è stata una specie di liberazione", racconta, rivendicando una femminilità che non scompare con il passare degli anni.

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Stanchezza durante il ciclo? Forse il problema è nel piatto

"La donna in menopausa è una donna più figa, più consapevole, più vogliosa di scoprire le cose, più diretta, più sexy", sostiene Marcuzzi. Da qui il suo invito: "Basta dire menopausa. Noi siamo qui In Bloom, perché siamo rifiorite". Un messaggio ribadito anche nella caption del video: "Vorrei che nessuna di noi si sentisse mai meno".

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Anche Martina Colombari rompe i tabù sulla menopausa

 Pochi giorni prima, anche Martina Colombari, 51 anni, aveva affrontato questa tema: "Abbiamo tutti una data di scadenza, ma io voglio invecchiare bene", ha dichiarato l'attrice, sottolineando l'importanza di prendersi cura della propria salute fisica e mentale. Due testimonianze accomunate dalla volontà di parlare apertamente di una fase della vita femminile ancora circondata da pregiudizi.

Alessia Marcuzzi, fuga da sogno ai Caraibi con i figli

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