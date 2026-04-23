La relazione con Tiago Schietti rappresenta il primo legame reso pubblico da Alessia Marcuzzi, 53 anni, dopo la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, annunciata nel 2022 a quasi otto anni dalle nozze.

In passato, la conduttrice aveva avuto una lunga storia con l'ex calciatore Simone Inzaghi, durata dal 1998 al 2004, dalla quale nel 2001 era nato il figlio Tommaso. Successivamente era stata legata al portiere Carlo Cudicini per circa cinque anni e, in seguito, all’attore Pietro Sermonti, con cui la relazione si era conclusa nel 2010.