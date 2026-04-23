Alessia Marcuzzi pubblica la prima foto di coppia su una spiaggia
Lo scatto mostra la conduttrice televisiva e l'imprenditore italo-brasiliano Tiago Schietti nella magica Praia do Sancho
Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti © Instagram
Esistono pochi luoghi più adatti di una spiaggia (quasi) incontaminata del Brasile per celebrare l'amore. Alessia Marcuzzi sembra aver scelto la meravigliosa Praia do Sancho come cornice perfetta per rendere ufficiale la relazione con l'imprenditore italo-brasiliano Tiago Schietti. Certo, poche settimane le foto esclusive pubblicate dal settimanale "Chi" avevano già mostrato i due in atteggiamenti intimi a Venezia, tuttavia quella che sembra una conferma diretta ha tutto un altro sapore.
Alessia e Tiago a Praia do Sancho
Nella foto spuntata tra le storie pubblicate sul profilo Instagram di Marcuzzi la showgirl si mostra accanto a Tiago in quella che lei stessa ha definito "una delle spiagge più belle tra tutte quelle che ho visto". Le loro pose suggeriscono l'idea di uno scatto fatto pochi istanti prima di un bacio appassionato.
Secondo quanto ricostruito da "Chi", Alessia Marcuzzi sarebbe già stata in Brasile in precedenza. Il primo incontro con Tiago sarebbe avvenuto proprio durante un viaggio con le amiche nel Paese carioca fatto lo scorso gennaio. Il suo ritorno suggerisce un possibile incontro con i famigliari di quello che sarebbe diventato il suo nuovo compagno, anche se al momento non ci sono prove concrete a sostegno di questa ipotesi.
Cosa si sa di Tiago Schietti
Tiago Schietti ha circa 40 anni e, in base alle informazioni disponibili, ricoprirebbe il ruolo di direttore esecutivo presso la società di gestione degli investimenti Supernova Capital Gestão de Recursos, specializzata nel mercato immobiliare e nel credito aziendale strutturato. Inoltre, sarebbe anche un lottatore esperto di jiu-jitsu brasiliano.
In passato è stato sposato con l'ex campionessa di equitazione Kika Laffranchi, con la quale ha avuto un figlio, Giuseppe, nel 2003. Tiago finora è sempre rimasto lontano dal mondo dello spettacolo e anche sui social evita di mettersi sotto i riflettori, come dimostra la scelta di tenere privato il profilo Instagram.
Le precedenti relazioni di Alessia Marcuzzi
La relazione con Tiago Schietti rappresenta il primo legame reso pubblico da Alessia Marcuzzi, 53 anni, dopo la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, annunciata nel 2022 a quasi otto anni dalle nozze.
In passato, la conduttrice aveva avuto una lunga storia con l'ex calciatore Simone Inzaghi, durata dal 1998 al 2004, dalla quale nel 2001 era nato il figlio Tommaso. Successivamente era stata legata al portiere Carlo Cudicini per circa cinque anni e, in seguito, all’attore Pietro Sermonti, con cui la relazione si era conclusa nel 2010.
Nel 2010 aveva poi iniziato una storia con Francesco Facchinetti, terminata due anni dopo, dalla quale nel 2011 era nata la figlia Mia. In seguito era arrivato il matrimonio con Calabresi Marconi, celebrato a Londra nel 2014.