È la splendida Saint-Barthelemy la meta scelta per la fuga tropicale. Un'isola amata dalle star di tutto il mondo, dove mare cristallino e sabbia finissima fanno da cornice a resort di lusso e ville nascoste tra la vegetazione. Qui Alessia ha soggiornato in un resort affacciato direttamente sull'oceano, mantenendo però il massimo riserbo sul nome della struttura. Con lei i figli, Mia e Tommaso Inzaghi, la fidanzata di quest'ultimo – che in molti hanno notato somigliare sorprendentemente alla conduttrice – e un gruppo ristretto di amici fidati. Una vacanza che ha il sapore della famiglia, del tempo condiviso e della leggerezza.