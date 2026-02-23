Alessia Marcuzzi, fuga da sogno ai Caraibi: resort top secret e relax in famiglia con Mia e Tommy
La conduttrice si regala un inverno al caldo tra Miami e Saint-Barthélemy insieme ai figli tra spiagge bianche, bikini mozzafiato e serate sotto le stelle
Altro che freddo e cappotti. L'inverno di Alessia Marcuzzi profuma di salsedine e crema solare. In attesa di tornare protagonista sul piccolo schermo con nuovi progetti televisivi, la conduttrice ha scelto di allontanarsi dall'Italia per ricaricare le energie. Dopo una lunga parentesi in Brasile insieme alle amiche, Alessia ha fatto le valigie ancora una volta, direzione Florida e poi Caraibi, per un soggiorno all'insegna del relax più esclusivo. Prima tappa: Miami, tra shooting fotografici e skyline mozzafiato. Poi il volo verso un angolo di paradiso che non ha bisogno di presentazioni.
Saint-Barthélemy, il buen retiro (top secret)
È la splendida Saint-Barthelemy la meta scelta per la fuga tropicale. Un'isola amata dalle star di tutto il mondo, dove mare cristallino e sabbia finissima fanno da cornice a resort di lusso e ville nascoste tra la vegetazione. Qui Alessia ha soggiornato in un resort affacciato direttamente sull'oceano, mantenendo però il massimo riserbo sul nome della struttura. Con lei i figli, Mia e Tommaso Inzaghi, la fidanzata di quest'ultimo – che in molti hanno notato somigliare sorprendentemente alla conduttrice – e un gruppo ristretto di amici fidati. Una vacanza che ha il sapore della famiglia, del tempo condiviso e della leggerezza.
Scatti social e somiglianze sorprendenti
Come già accaduto durante il soggiorno brasiliano, Alessia ha raccontato il suo buen retiro caraibico attraverso Instagram. Bikini colorati, silhouette perfetta e tramonti infuocati hanno conquistato i follower, ma a catturare l'attenzione sono state soprattutto le foto con i figli. In molti non hanno potuto fare a meno di notare la straordinaria somiglianza tra Mia e la mamma. La secondogenita della conduttrice, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti, oggi quattordicenne, appare sempre più simile ad Alessia: stessi lineamenti, stesso sorriso luminoso. "Ma tu e Mia uguali!", si legge tra i commenti entusiasti dei fan.
Tra cene vista mare, cocktail al tramonto e balli a piedi nudi sulla sabbia, Alessia Marcuzzi si gode il suo inverno, lontano dai riflettori ma più luminosa che mai.