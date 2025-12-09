Simone Inzaghi e Gaia Lucariello alle Maldive, le foto della seconda luna di miele

© Tgcom24
L’allenatore e la moglie in vacanza senza i figli
Relax, acque cristalline e tanto romanticismo: Simone Inzaghi e Gaia Lucariello hanno scelto le Maldive per una vacanza esclusiva che profuma di seconda luna di miele. L’allenatore 49enne e la moglie, 42 anni, sono partiti senza i bambini, lasciando per qualche giorno la quotidianità e concedendosi una fuga romantica. Sui social hanno postato scatti mozzafiato tra mare turchese e tramonti da cartolina, immagini che raccontano giorni di totale serenità, coccole e complicità.
Simone Inzaghi e Gaia Lucariello si sono detti sì nel 2018, coronando una storia d’amore che ha conquistato il mondo del calcio e dei social. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Lorenzo (2013) e Andrea (2020). Inzaghi, inoltre, è anche papà di Tommaso, 24 anni, nato dalla relazione con Alessia Marcuzzi, con cui ha mantenuto rapporti sereni e affettuosi nel tempo.
La famiglia Inzaghi-Lucariello vive a Riyadh, in Arabia Saudita, dove il tecnico guida l’Al Hilal Saudi Club. Un cambio di vita importante, tra campionati internazionali e ritmi frenetici, che però non ha intaccato l’armonia con la moglie, sempre al suo fianco.
La breve pausa dal campionato saudita è stata la scusa perfetta per “staccare la spina” e dedicarsi alla vita di coppia. La destinazione? Le Maldive. Acque limpide, resort esclusivi, massaggi e cene a lume di candela per una coppia affiatata, che sa dosare visibilità, famiglia e lavoro. E queste immagini d’amore tropicale sono già diventate virali tra i fan, curiosissimi di seguire Inzaghi in questo “paradiso romantico”.
