Simone Inzaghi e Gaia Lucariello alle Maldive, le foto della seconda luna di miele

Relax, acque cristalline e tanto romanticismo: Simone Inzaghi e Gaia Lucariello hanno scelto le Maldive per una vacanza esclusiva che profuma di seconda luna di miele. L’allenatore 49enne e la moglie, 42 anni, sono partiti senza i bambini, lasciando per qualche giorno la quotidianità e concedendosi una fuga romantica. Sui social hanno postato scatti mozzafiato tra mare turchese e tramonti da cartolina, immagini che raccontano giorni di totale serenità, coccole e complicità.