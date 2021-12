Per Simone Inzaghi e la moglie corsa agli ultimi acquisti a Milano

Una spedizione di shopping che ha dato i suoi frutti. Simone Inzaghi e sua moglie Gaia Lucariello sono stati paparazzati tra le vetrine del centro di Milano a caccia degli ultimi acquisti prima di Natale. Entrano in un negozio di abbigliamento invernale e ne escono soddisfatti, tanto che scelgono di sfoggiare immediatamente i loro acquisti.

Camminano mano nella mano sotto le luminarie, lei imbacuccata in un cappotto teddy e lui in total black, mentre lanciano occhiate ammirate alle vetrine e alle luci. Simone indossa la mascherina anche all'aperto, mentre Gaia la tiene abbassata mentre passeggia e manda messaggi con il cellulare, per poi coprirsi naso e bocca una volta arrivata all'ingresso del negozio dove si sbizzarriscono con gli acquisti.

Quello che trovano nella boutique li ha conquistati, tanto che decidono di cambiarsi direttamente per proseguire la passeggiata. Ripongono nei sacchetti i cappotti e sfoggiano i loro nuovi piumini: uno lungo fino al ginocchio per la Lucariello, corto e sportivo per Inzaghi. Del resto, il freddo milanese è pungente ed è meglio coprirsi bene. Si sono fatti proprio un bel regalo, chi l'ha detto che a Natale i doni si debbano fare solo agli altri?

