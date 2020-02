Simone Inzaghi sarà di nuovo papà, lo annuncia sua moglie su Instagram

Simone Inzaghi diventerà presto papà per la terza volta. Lo ha annunciato con un video condiviso sui social sua moglie Gaia Lucariello . Nel filmato si vedono l'allenatore della Lazio e il figlio Lorenzo che fanno esplodere un palloncino gigante riempito di tanti palloncini più piccoli, di colore celeste: segno che è in arrivo un altro maschietto.

"Oggi 26 febbraio il giorno in cui sono nata condivido con voi questo momento che per me è un raggio di luce di tre anni molto difficili... Non avere paura", ha scritto la Lucariello sui social. Suo marito e il suo primogenito sono al settimo cielo, e nelle immagini condivise la abbracciano con entusiasmo. Alessia Marcuzzi ha commentato la bella notizia con una sfilza di cuoricini rossi e ha scritto nelle sue storie Instagram una dedica dolcissima per Gaia: "Buon compleanno amica bella, questo poi è proprio speciale". Tra lei e Inzaghi, con cui ha avuto una lunga storia d'amore dalla quale è nato Tommaso (19 anni ad aprile), i rapporti sono più che sereni e la loro bellissima famiglia allargata si prepara ad accogliere presto un nuovo arrivato.

