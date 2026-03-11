Il suo nome in Brasile era già comparso sulle riviste di spettacolo in occasione del matrimonio, molto mediatico, con la campionessa di equitazione e socialite Kika Laffranchi, appartenente a una nota famiglia di imprenditori brasiliani. Le nozze si erano celebrate sei anni fa a Trancoso e avevano attirato grande attenzione mediatica. Dalla loro unione è nato nel 2023 il figlio Giuseppe.