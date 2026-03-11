Alessia Marcuzzi ritrova l’amore: paparazzata a Venezia con l'imprenditore Tiago Schietti
La conduttrice ha un nuovo compagno: le foto che confermano l'inizio di una nuova storia dopo anni lontano dal gossip
Tiago Schietti e Alessia Marcuzzi © Facebook - Instagram
Un fine settimana nella città più romantica d’Italia e una complicità che non è passata inosservata. Alessia Marcuzzi è stata fotografata a Venezia insieme alla sua nuova fiamma, Tiago Schietti, con cui ha trascorso giornate all’insegna dell’amore tra passeggiate mano nella mano, sorrisi e baci scambiati tra le calli della laguna. Gli scatti esclusivi – pubblicati dal settimanale Chi – sembrano così confermare le voci che da alcune settimane parlavano di una nuova frequentazione nella vita della conduttrice.
La coppia ha scelto proprio Venezia per la prima uscita pubblica in Italia, concedendosi giri in centro e momenti di relax tra i canali come due turisti qualsiasi. Un’apparizione che arriva dopo diverse indiscrezioni su una possibile nuova scintilla sentimentale.
L’incontro in Brasile e i primi mesi insieme
Secondo la ricostruzione del magazine, il primo incontro tra Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti risalirebbe allo scorso gennaio. In quel periodo la conduttrice si trovava in vacanza in Brasile con alcune amiche, viaggio documentato anche sui suoi profili social. Proprio lì avrebbe conosciuto l’imprenditore brasiliano.
Da quel momento i due avrebbero iniziato a frequentarsi e si vedrebbero da un paio di mesi circa. Considerando che Marcuzzi vive a Roma mentre Schietti risiede in Brasile, quello veneziano sarebbe stato il primo incontro in Italia dopo quella vacanza. Per il momento la presentatrice non ha commentato pubblicamente la nuova relazione, mantenendo la discrezione che da sempre caratterizza la sua vita privata.
Chi è Tiago Schietti
Classe 1986, Tiago Schietti è un imprenditore attivo nel settore finanziario e immobiliare. Ricopre il ruolo di direttore esecutivo in una società di gestione degli investimenti specializzata nel mercato immobiliare e nel credito aziendale strutturato. Nel tempo libero è anche un appassionato di sport da combattimento ed è considerato un esperto praticante di jiu-jitsu.
Il suo nome in Brasile era già comparso sulle riviste di spettacolo in occasione del matrimonio, molto mediatico, con la campionessa di equitazione e socialite Kika Laffranchi, appartenente a una nota famiglia di imprenditori brasiliani. Le nozze si erano celebrate sei anni fa a Trancoso e avevano attirato grande attenzione mediatica. Dalla loro unione è nato nel 2023 il figlio Giuseppe.
La vita privata di Alessia Marcuzzi
Per Alessia Marcuzzi si tratta della prima uscita pubblica con un nuovo compagno dopo la separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi, annunciata nel 2022 dopo otto anni di matrimonio. Negli ultimi anni il suo nome era stato accostato anche a Stefano De Martino, ma le voci di un presunto flirt sono sempre state smentite.
Ora, però, l’attenzione dei fan si concentra su questa nuova frequentazione. E le immagini di Venezia mostrano una Marcuzzi sorridente e serena, forse pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.