Dopo la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi nel 2022, Alessia Marcuzzi aveva mantenuto una forte discrezione sulla sua vita privata, separando con attenzione lavoro e sentimenti. Anche in questa nuova relazione non ci sono dichiarazioni ufficiali o annunci, ma sono le immagini a delineare il quadro. Ciò che emerge è una quotidianità serena, fatta di leggerezza e sintonia, che lascia intravedere una fase personale più distesa e spontanea per la conduttrice.