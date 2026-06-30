Alessia Marcuzzi innamorata: tifo e balli con Thiago Schietti in Brasile
La conduttrice ha condiviso sui social una serie di momenti che la ritraggono insieme al compagno, lasciando emergere un legame sempre più evidente
Alessia Marcuzzi sembra aver ritrovato una nuova serenità sentimentale e, questa volta, non sono indiscrezioni o foto rubate a raccontarlo, ma contenuti pubblicati direttamente da lei. La conduttrice ha condiviso sui social una serie di momenti che la ritraggono insieme a Thiago Schietti, lasciando emergere un legame sempre più evidente e vissuto con naturalezza, tra sorrisi, complicità e quotidianità condivisa.
Una relazione sempre più visibile sui social
Le ultime immagini pubblicate da Alessia Marcuzzi su Instagram mostrano una fase della sua vita in cui la dimensione privata e quella pubblica si intrecciano in modo più diretto. Nei video e nelle foto condivise, la conduttrice appare insieme a Thiago Schietti in atteggiamenti rilassati e affiatati, senza bisogno di dichiarazioni ufficiali o parole esplicite.
La sensazione che emerge è quella di un rapporto vissuto con leggerezza, dove sono soprattutto le immagini a raccontare l’intesa tra i due.
Il viaggio in Brasile e l’atmosfera di festa
Gran parte dei contenuti condivisi da Marcuzzi arrivano dal Brasile, dove la conduttrice si trova insieme al compagno. In uno dei video appare in auto accanto a Schietti, sorridente e a suo agio, mentre indossa la maglia della nazionale brasiliana, segno di una piena immersione nell’atmosfera del Paese.
Il viaggio si trasforma così in un racconto fatto di momenti quotidiani e sensazioni condivise, in cui la conduttrice si mostra sempre più partecipe della cultura locale.
Tifo da stadio e serata al Vaca Veia
La passione per il calcio diventa uno degli elementi centrali della serata documentata sui social. La coppia si trova infatti al Vaca Veia, locale brasiliano molto frequentato, dove si segue la partita della nazionale tra cori, applausi e partecipazione collettiva. Marcuzzi partecipa con entusiasmo al tifo, lasciandosi coinvolgere dall’energia del pubblico e mostrando un lato spontaneo e divertito.
Balli, complicità e momenti di intimità
Dopo la partita, l’atmosfera cambia e il locale si trasforma in una pista da ballo. È in questo contesto che Alessia Marcuzzi e Thiago Schietti si lasciano andare a momenti di forte complicità, ballando insieme in modo libero e naturale.
Tra sorrisi, sguardi e gesti affettuosi, i due appaiono sempre più affiatati, mentre la conduttrice continua a indossare la maglia del Brasile come simbolo della serata e del momento che sta vivendo.
Dal riserbo alla nuova fase personale
Dopo la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi nel 2022, Alessia Marcuzzi aveva mantenuto una forte discrezione sulla sua vita privata, separando con attenzione lavoro e sentimenti. Anche in questa nuova relazione non ci sono dichiarazioni ufficiali o annunci, ma sono le immagini a delineare il quadro. Ciò che emerge è una quotidianità serena, fatta di leggerezza e sintonia, che lascia intravedere una fase personale più distesa e spontanea per la conduttrice.