"Scherzi a parte", le vittime dell'ultima puntata: da Simona Ventura ad Alessia Marcuzzi
Lunedì 23 marzo su Canale 5 l'ultimo appuntamento con il programma condotto da Max Giusti
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Lunedì 23 marzo, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con "Scherzi a Parte", lo show condotto da Max Giusti.
"Scherzi a parte", chi sono le vittime dell'ultima puntata
Vittime della quarta e ultima puntata: Sal Da Vinci, Simona Ventura, Elisa Di Francisca, Rosa Chemical, Alessia Marcuzzi, Costanza Calabrese e Gianluigi Nuzzi.
Nel corso della serata, Max Giusti introdurrà gli scherzi con monologhi inediti e commenterà i filmati in studio insieme alle vittime. Spazio anche alle sue imitazioni più note, con sketch originali e momenti di intrattenimento con gli ospiti. La regia è affidata a Roberto Cenci