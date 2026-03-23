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"Scherzi a parte", le vittime dell'ultima puntata: da Simona Ventura ad Alessia Marcuzzi

Lunedì 23 marzo su Canale 5 l'ultimo appuntamento con il programma condotto da Max Giusti

23 Mar 2026 - 09:20
© Da video

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Lunedì 23 marzo, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con "Scherzi a Parte", lo show condotto da Max Giusti.

"Scherzi a parte", chi sono le vittime dell'ultima puntata

 Vittime della quarta e ultima puntata: Sal Da Vinci, Simona Ventura, Elisa Di Francisca, Rosa Chemical, Alessia Marcuzzi, Costanza Calabrese e Gianluigi Nuzzi.

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Nel corso della serata, Max Giusti introdurrà gli scherzi con monologhi inediti e commenterà i filmati in studio insieme alle vittime. Spazio anche alle sue imitazioni più note, con sketch originali e momenti di intrattenimento con gli ospiti. La regia è affidata a Roberto Cenci

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