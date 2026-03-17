"Scherzi a parte", Massimo Boldi si emoziona e fa commuovere lo studio durante il suo scherzo
L'attore è stato vittima di uno scherzo organizzato dalla figlia Micaela
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A "Scherzi a parte" di solito si ride, ma stavolta con Massimo Boldi alle risate si è aggiunta l'emozione. L'attore è stato vittima di uno scherzo ordito dalla figlia Micaela durante la puntata di lunedì 16 marzo su Canale 5. Al centro dello scherzo la volontà di far parlare il noto comico del profondo affetto che unisce la famiglia.
Com'è stato lo scherzo di Massimo Boldi?
Le parole sulla figlia
La situazione non migliora fino a quando non arriva l'ultima aspirante, che finge di non riconoscerlo. La donna è in realtà collegata con la figlia di Boldi che gli suggerisce cosa chiedere al padre. "Lo coccoliamo tanto - Aveva detto Micaela Boldi al programma prima di partire con lo scherzo-. Dopo la morte di mamma, ci siamo uniti e ci scriviamo di più ti voglio bene rispetto a quanto lo diciamo. Vorrebbe sentire dire che non lo lasceremo mai solo, ha un po' paura della solitudine".
L'attrice continua con lo scherzo, ma Boldi stupisce tutti dando delle risposte che emozionano il pubblico in studio e i presenti durante lo scherzo. "Tu come fai con le tue figlie?", chiede la finta provinante. "Un genitore deve anche conquistarsi la stima dei propri figli - è il consiglio che da l'attore alla ragazza -. Se non hai il coraggio di esprimere i tuoi sentimenti perché ti sembra di essere ridicolo". "Tu sei rimasto vedovo, hai dovuto fare entrambi i ruoli", continua l'attrice. "Sì, devi tirarti su le maniche, però è dura. Le mie figlie mi hanno aiutato. Quando la mamma è morta, l'ultima aveva 13 anni", spiega Boldi nel corso dello scherzo. Le parole finali sono quelle che emozionano di più: "La cosa più bella che mi ha detto mia figlia è che non mi lascerà mai solo, io ci credo". L'attrice quindi va in bagno, al ritorno, al suo posto, c'è la figlia Micaela: "Mio papà è un papà speciale e non lo lascerò mai da solo", dice la donna prima di svelarsi. Poi l'abbraccio e lo svelamento dello scherzo, mentre il pubblico in studio applaude emozionato.