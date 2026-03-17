"Scherzi a parte", Massimo Boldi si emoziona e fa commuovere lo studio durante il suo scherzo

L'attrice continua con lo scherzo, ma Boldi stupisce tutti dando delle risposte che emozionano il pubblico in studio e i presenti durante lo scherzo. "Tu come fai con le tue figlie?", chiede la finta provinante. "Un genitore deve anche conquistarsi la stima dei propri figli - è il consiglio che da l'attore alla ragazza -. Se non hai il coraggio di esprimere i tuoi sentimenti perché ti sembra di essere ridicolo". "Tu sei rimasto vedovo, hai dovuto fare entrambi i ruoli", continua l'attrice. "Sì, devi tirarti su le maniche, però è dura. Le mie figlie mi hanno aiutato. Quando la mamma è morta, l'ultima aveva 13 anni", spiega Boldi nel corso dello scherzo. Le parole finali sono quelle che emozionano di più: "La cosa più bella che mi ha detto mia figlia è che non mi lascerà mai solo, io ci credo". L'attrice quindi va in bagno, al ritorno, al suo posto, c'è la figlia Micaela: "Mio papà è un papà speciale e non lo lascerò mai da solo", dice la donna prima di svelarsi. Poi l'abbraccio e lo svelamento dello scherzo, mentre il pubblico in studio applaude emozionato.