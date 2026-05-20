Alessia Marcuzzi ha ritrovato il sorriso, e questa volta lo ha fatto al mare. La conduttrice è stata immortalata in un momento di pura leggerezza con il nuovo compagno, l'imprenditore brasiliano Tiago Schietti. Le immagini, pubblicate dal settimanale "Chi", la ritraggono complice e rilassata durante una giornata di relax a Positano, nel cuore della Costiera Amalfitana. Negli scatti i due appaiono naturali e spensierati, concentrati solo a godersi il sole e il mare campani.