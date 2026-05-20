Alessia Marcuzzi ha ritrovato il sorriso, e questa volta lo ha fatto al mare. La conduttrice è stata immortalata in un momento di pura leggerezza con il nuovo compagno, l'imprenditore brasiliano Tiago Schietti. Le immagini, pubblicate dal settimanale "Chi", la ritraggono complice e rilassata durante una giornata di relax a Positano, nel cuore della Costiera Amalfitana. Negli scatti i due appaiono naturali e spensierati, concentrati solo a godersi il sole e il mare campani.
Un amore nato in Brasile
La loro storia sarebbe sbocciata mesi fa durante una vacanza in Brasile, il paese d'origine di Schietti. Ad aprile Marcuzzi aveva ufficializzato la relazione con una foto sui social: un bacio sullo sfondo della spiaggia di Praia do Sancho. Da allora la coppia è stata avvistata anche a Venezia e a Roma, segno di una frequentazione ormai stabile e vissuta alla luce del sole.
Il passato sentimentale della conduttrice
Prima di Tiago, la vita sentimentale di Alessia ha attraversato relazioni molto note al pubblico, tra cui quelle con Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi. Poi il matrimonio con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, durato fino al 2022. Quella con Schietti è la prima storia resa pubblica dopo quella separazione: la conduttrice sembra vivere una fase all'insegna della felicità e della leggerezza, dopo quattro anni vissuti da single.
Chi è Tiago Schietti
Classe 1986, Schietti è un imprenditore italo-brasiliano attivo nel settore degli investimenti immobiliari e della finanza, e divide la sua vita tra San Paolo e Rio de Janeiro. In Brasile è noto anche per il precedente matrimonio con l'ereditiera Kika Laffranchi, da cui ha avuto un figlio, Giuseppe, nato nel 2023.
Per il momento, la curiosità del pubblico resta senza risposta: né Marcuzzi né Schietti hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla loro storia. Ma le foto della Costiera parlano da sole e raccontano di una conduttrice che, dopo anni, sembra aver ritrovato serenità e tenerezza.