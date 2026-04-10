Rosanna Banfi è sposata dal 1992 con l'attore e produttore Fabio Leoni, insieme al quale ha avuto due figli: Virginia, nata nel 1993, e Pietro, venuto alla luce nel 1998. Durante un'intervista, l'attrice ha raccontato che la primogenita ha scoperto di avere la menopausa precoce a 27 anni. Virginia è però stata fortunata: una dottoressa che si occupa di procreazione assistita ha scoperto per caso la sua storia e ha deciso di aiutarla. "Dopo un anno e mezzo di lavoro e tantissime analisi, Virginia ha trovato la donatrice e, dopo due tentativi andati a vuoto, al terzo è arrivata Matilde Lucia, nata il giorno di Santa Lucia".