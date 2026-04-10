Rosanna Banfi compie 63 anni: una vita tra televisione e resilienza
Figlia di Lino Banfi e Lucia Lagrasta, nel corso degli anni si è costruita una carriera importante nel mondo dello spettacolo
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Rosanna Banfi, primogenita di Lino Banfi e Lucia Lagrasta, celebra il suo 63esimo compleanno. Nel corso degli anni ha saputo uscire dall'ingombrante ombra del padre grazie al suo talento come attrice, che le ha permesso di costruirsi una carriera in televisione e a teatro. La sua ironia, unita a una grande forza di volontà, le hanno permesso di affrontare a testa alta le difficoltà, tra cui la lotta contro due diverse diagnosi tumorali.
La carriera di Rosanna Banfi
L'attrice, il cui vero nome è Rosanna Zagaria, è nata a Bari il 10 aprile 1963. Figlia di Lino Banfi e di Lucia Lagrasta, si è trasferita presto a Roma con la famiglia, dove ha maturato l'interesse per il mondo dello spettacolo, seguendo le orme paterne. Per formarsi ha frequentato diverse scuole e accademie teatrali, fino al debutto cinematografico nel 1982 con "Vai avanti tu che mi vien da ridere" e "Pappa e ciccia" di Neri Parenti.
Nel corso degli anni il suo volto è diventato familiare al pubblico televisivo grazie alla partecipazione a numerose fiction. Nel 2006 ha interpretato una donna lesbica nel film "Il padre delle spose", ruolo che le ha permesso di vincere il Gay Village Award nel 2011. Successivamente è apparsa anche in un episodio dell'ottava stagione di "Distretto di Polizia". Più di recente ha preso parte ad alcuni programmi televisivi sia da sola che in compagnia del padre Lino.
La vita privata
Rosanna Banfi è sposata dal 1992 con l'attore e produttore Fabio Leoni, insieme al quale ha avuto due figli: Virginia, nata nel 1993, e Pietro, venuto alla luce nel 1998. Durante un'intervista, l'attrice ha raccontato che la primogenita ha scoperto di avere la menopausa precoce a 27 anni. Virginia è però stata fortunata: una dottoressa che si occupa di procreazione assistita ha scoperto per caso la sua storia e ha deciso di aiutarla. "Dopo un anno e mezzo di lavoro e tantissime analisi, Virginia ha trovato la donatrice e, dopo due tentativi andati a vuoto, al terzo è arrivata Matilde Lucia, nata il giorno di Santa Lucia".
Parlando del rapporto con il padre, Rosanna ha svelato che, pur essendo sempre stato al suo fianco, è stato anche molto severo nei suoi confronti, dandole anche degli schiaffi quando tornava a casa tardi. "Una volta mi ha tirato un ceffone dopo che avevamo litigato, sempre per dei ragazzi. Allora sono scappata di casa e lui mi ha inseguita per strada in ciabatte e pigiama, con mamma in balcone che gli gridava di tornare indietro perché lo vedevano tutti: era già famoso".
La lotta con i tumori
A segnare profondamente la vita di Rosanna Banfi è stata anche la lotta contro la malattia. Nel 2009 l'attrice si è sottoposta a un intervento al seno dopo la diagnosi di tumore, un'esperienza che ha ricordato a distanza di 15 anni con un lungo messaggio pubblicato su Instagram. In quell'occasione ha raccontato come, per un periodo, fosse riuscita persino a dimenticare le date delle operazioni (il 18 e il 25 febbraio) segno di un percorso di elaborazione ormai compiuto. Guardando indietro, ha sottolineato soprattutto ciò che è venuto dopo: quindici anni in più vissuti grazie ai progressi della medicina.
Nel suo racconto, Banfi ha ribadito l'importanza di affidarsi alla scienza, invitando a diffidare da false credenze e a confidare nel lavoro dei medici e dei ricercatori. Ha evidenziato come le terapie siano oggi meno invasive e come la diagnosi precoce possa fare la differenza, insistendo sulla necessità della prevenzione e dei controlli regolari.
Il percorso, però, non si è concluso lì. Nel 2025 l'attrice ha scoperto di avere un tumore ai polmoni, dopo essere stata insospettita da una tosse persistente comparsa durante l'estate. In un'intervista a Verissimo ha spiegato di aver deciso di sottoporsi a una Tac nel mese di luglio, anche ripensando al racconto di Eleonora Giorgi, che aveva parlato di un sintomo simile. L'esame ha evidenziato un'ombra al polmone, inizialmente attribuibile a diverse possibili cause, tra cui conseguenze post Covid o un'infezione.
Successivamente è emerso che si trattava di un tumore, ma di dimensioni molto ridotte. Banfi è stata operata con successo e ha raccontato di aver vissuto un momento di grande paura, seguito però dal sollievo per l'esito positivo dell'intervento, confermato dai medici che le hanno comunicato la conclusione del percorso.