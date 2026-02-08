Lino Banfi: "Essere bisnonno è un'emozione in più che non ci si aspetta di vivere"

In studio, l’atmosfera si fa ancora più intensa quando Rosanna Banfi, 62 anni, ricorda la madre Lucia, scomparsa nel 2023. La donna parla con la voce rotta dall’emozione, spiegando quanto sia significativo che la piccola porti anche il nome della nonna e che sia nata proprio il giorno di Santa Lucia. "Ogni volta che guardo mia nipote rivedo mamma", confessa. "Lei era il motore e la colla della nostra famiglia, quella che teneva tutti uniti", aggiunge.