Lino Banfi: "Essere bisnonno è un'emozione in più che non ci si aspetta di vivere"
L'attore torna a "Verissimo" insieme alla figlia Rosanna, alla nipote Virginia e alla bisnipote Matilde
© Da video
Lino Banfi torna a "Verissimo" accompagnato da tre generazioni della sua famiglia: la figlia Rosanna, la nipote Virginia e la piccola Matilde Lucia, la bisnipote nata lo scorso 13 dicembre.
Un momento speciale che l’attore, prossimo a compiere 90 anni il 9 luglio, vive con grande emozione e gratitudine. "Essere bisnonno è una sensazione in più, qualcosa che non ti aspetti di provare", racconta con il suo inconfondibile sorriso, lasciando trasparire tutta la tenerezza che prova per la nuova arrivata.
In studio, l’atmosfera si fa ancora più intensa quando Rosanna Banfi, 62 anni, ricorda la madre Lucia, scomparsa nel 2023. La donna parla con la voce rotta dall’emozione, spiegando quanto sia significativo che la piccola porti anche il nome della nonna e che sia nata proprio il giorno di Santa Lucia. "Ogni volta che guardo mia nipote rivedo mamma", confessa. "Lei era il motore e la colla della nostra famiglia, quella che teneva tutti uniti", aggiunge.