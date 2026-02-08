Anna Safroncik: "Io e mio papà non ci siamo sentiti per qualche anno"
L’attrice racconta a "Verissimo" il suo arrivo in Italia e il momento di distacco attraversato con il genitore
© Da video
L'attrice Anna Safroncik, protagonista insieme a Gabriel Garko della fiction "Colpa dei sensi" in onda su Canale 5, domenica 8 febbraio ospite a "Verissimo" ha ripercorso il suo arrivo in Italia e un momento molto doloroso di distacco dal padre. "Quando siamo venuti in Italia ovviamente noi qui avevamo una nuova realtà - ha raccontato l'attrice -. Mio papà era rimasto nella sua, per cui sentirci, raccontarsi le cose, era troppo difficile per entrambi".
"Io e mio papà siamo simili di carattere - ha aggiunto Anna Safroncik -. Era un dolore quasi inutile e lo abbiamo percepito, non c'è stato bisogno di dirlo. Ma c'è stato un giorno in cui ci siamo telefonati e gli ho semplicemente detto 'ciao', credo. E lui mi ha detto 'Tesoro non ce la faccio'. E quindi non ci siamo sentiti per qualche anno". "Era giusto così - ha spiegato l'attrice - non ce la facevamo proprio, perché tanto era inutile, eravamo così distanti".