Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Il racconto dell'attrice

Rosanna Banfi guarita dal tumore: "Mia mamma mi ha protetta"

L'attrice torna a parlare del cancro che era ritornato dopo sedici anni: "Mi sono spaventata tantissimo, ho temuto che fosse più grave"

16 Gen 2026 - 11:56
© Da video

© Da video

Rosanna Banfi torna a parlare del tumore che era ritornato dopo sedici anni, ma dal quale ha poi annunciato di essere guarita

Leggi anche

"Oggi è una splendida giornata, i linfonodi sono puliti", l'annuncio a sorpresa di Rosanna Banfi

Rosanna Banfi, il tumore torna dopo 16 anni: "L'abbiamo preso a calci"

"Mi sono spaventata tantissimo. Ho temuto che il cancro, quello che era tornato ai polmoni dopo sedici anni da quello che avevo avuto al seno, fosse più grave. Ma mi sono operata serena, perché prima di addormentarmi con l'anestesia ho pensato alla cosa più bella del mondo, mia nipote Matilde", ha raccontato l'attrice ospite di un programma. "A luglio ho scoperto di avere un nodulo. Ma solo dopo l'operazione ho saputo che era maligno, ma che non aveva assolutamente intaccato i linfonodi. A darmi la forza di aspettare quelle settimane sono stati mio marito Fabio, insieme a me da trentacinque anni, mia figlia Virginia, mio figlio e la mia nipotina. Mio padre Lino era molto preoccupato, ma nessuno di loro me lo ha fatto capire. Quando la Tac ha rivelato che ero 'pulita' abbiamo fatto una grande cena a base di orecchiette. Sono convinta che a proteggermi sia stata mia madre Lucia da lassù", ha rivelato. 

L'annuncio della guarigione di sui social

 "No, non un produttore o un regista che mi propone il ruolo della vita, ma un Professore che mi ridato la vita, dicendomi che i linfonodi sono puliti e la mia disavventura con un nuovo tumore è finita qui. Una splendida giornata!", aveva scritto sui social Rosanna Banfi. 

Il tumore del 2009 e l'impegno per sensibilizzare alla prevenzione

 L'attrice venne operata per un tumore al seno nel 2009. Sedici anni dopo, nel novembre del 2025, aveva annunciato la ricomparsa della malattia, che aveva colpito un'altra parte del corpo senza specificare quale, e raccontato sui social il nuovo intervento, trasformando così un momento personale in un messaggio di forza per tutti. È, comunque, fin dal 2009 che l'attrice è impegnata nella sensibilizzazione per la prevenzione contro il tumore. 

Ti potrebbe interessare

rosanna banfi
tumore

Sullo stesso tema