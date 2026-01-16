Rosanna Banfi guarita dal tumore: "Mia mamma mi ha protetta"

"Mi sono spaventata tantissimo. Ho temuto che il cancro, quello che era tornato ai polmoni dopo sedici anni da quello che avevo avuto al seno, fosse più grave. Ma mi sono operata serena, perché prima di addormentarmi con l'anestesia ho pensato alla cosa più bella del mondo, mia nipote Matilde", ha raccontato l'attrice ospite di un programma. "A luglio ho scoperto di avere un nodulo. Ma solo dopo l'operazione ho saputo che era maligno, ma che non aveva assolutamente intaccato i linfonodi. A darmi la forza di aspettare quelle settimane sono stati mio marito Fabio, insieme a me da trentacinque anni, mia figlia Virginia, mio figlio e la mia nipotina. Mio padre Lino era molto preoccupato, ma nessuno di loro me lo ha fatto capire. Quando la Tac ha rivelato che ero 'pulita' abbiamo fatto una grande cena a base di orecchiette. Sono convinta che a proteggermi sia stata mia madre Lucia da lassù", ha rivelato.