Rosanna Banfi guarita dal tumore: "Mia mamma mi ha protetta"

L'attrice torna a parlare del cancro che era ritornato dopo sedici anni: "Mi sono spaventata tantissimo, ho temuto che fosse più grave"
© Da video
Rosanna Banfi torna a parlare del tumore che era ritornato dopo sedici anni, ma dal quale ha poi annunciato di essere guarita.
"Mi sono spaventata tantissimo. Ho temuto che il cancro, quello che era tornato ai polmoni dopo sedici anni da quello che avevo avuto al seno, fosse più grave. Ma mi sono operata serena, perché prima di addormentarmi con l'anestesia ho pensato alla cosa più bella del mondo, mia nipote Matilde", ha raccontato l'attrice ospite di un programma. "A luglio ho scoperto di avere un nodulo. Ma solo dopo l'operazione ho saputo che era maligno, ma che non aveva assolutamente intaccato i linfonodi. A darmi la forza di aspettare quelle settimane sono stati mio marito Fabio, insieme a me da trentacinque anni, mia figlia Virginia, mio figlio e la mia nipotina. Mio padre Lino era molto preoccupato, ma nessuno di loro me lo ha fatto capire. Quando la Tac ha rivelato che ero 'pulita' abbiamo fatto una grande cena a base di orecchiette. Sono convinta che a proteggermi sia stata mia madre Lucia da lassù", ha rivelato.
"No, non un produttore o un regista che mi propone il ruolo della vita, ma un Professore che mi ridato la vita, dicendomi che i linfonodi sono puliti e la mia disavventura con un nuovo tumore è finita qui. Una splendida giornata!", aveva scritto sui social Rosanna Banfi.
L'attrice venne operata per un tumore al seno nel 2009. Sedici anni dopo, nel novembre del 2025, aveva annunciato la ricomparsa della malattia, che aveva colpito un'altra parte del corpo senza specificare quale, e raccontato sui social il nuovo intervento, trasformando così un momento personale in un messaggio di forza per tutti. È, comunque, fin dal 2009 che l'attrice è impegnata nella sensibilizzazione per la prevenzione contro il tumore.