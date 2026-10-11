Tra le numerose reazioni al post compare anche quella di Alessia Marcuzzi, che ha lasciato un'emoji di fuoco. A dare vita a un piccolo siparietto è però Alvise Rigo, che ha commentato le fotografie con la frase "nota campionessa di Beach Volley". Canalis ha risposto con poche parole, mantenendo il tono scherzoso dello scambio: "Come qualcuno di KM".