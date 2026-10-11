© Instagram | Elisabetta Canalis a Los Angeles
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Il beach volley resta una delle passioni di Elisabetta Canalis, che torna a mostrarsi sui social durante una giornata trascorsa tra la spiaggia e le strade di Los Angeles. La showgirl, 48 anni, ha condiviso una serie di fotografie che raccontano diversi momenti della sua vita in California: dall'attività sportiva alle uscite con gli amici. A corredare il post, la frase "Ondata di calore a Los Angeles", che ha attirato anche l'attenzione del suo ex Alvise Rigo, protagonista con lei di un breve scambio ironico.
Tra le immagini pubblicate, quelle dedicate allo sport occupano un posto di rilievo. Canalis si prepara a giocare davanti alla rete sulla spiaggia, con il mare e le palme sullo sfondo. Per l'occasione indossa un bikini giallo, completato da un cappello di paglia e dagli occhiali da sole. In altri scatti si concede un selfie in auto e posa sulla sabbia, mostrando alcuni momenti della giornata all'aria aperta.
Il carosello non si limita alle attività in spiaggia. In una delle fotografie, l'ex velina si trova in un negozio di dischi e posa accanto alla copertina di un vinile d'epoca. Il suo abbigliamento, composto da un top nero e jeans ampi, cambia nella successiva tappa in libreria, dove sceglie un look nei toni del grigio e del nero.
Tra le immagini trova spazio anche una pausa al tramonto: Canalis è seduta su un muretto in compagnia di un cane. Sono frammenti di quotidianità che si alternano alle fotografie più legate allo sport e alla vita sociale.
Tra le numerose reazioni al post compare anche quella di Alessia Marcuzzi, che ha lasciato un'emoji di fuoco. A dare vita a un piccolo siparietto è però Alvise Rigo, che ha commentato le fotografie con la frase "nota campionessa di Beach Volley". Canalis ha risposto con poche parole, mantenendo il tono scherzoso dello scambio: "Come qualcuno di KM".