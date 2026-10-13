Dalla Fivet della Salis alla menopausa della Colombari: il corpo delle donne è ancora tabù?

Le donne, l'età e il lavoro - Se per gli uomini il passare degli anni è spesso associato all'autorevolezza e all'esperienza, per le donne continua a pesare l'obbligo implicito di restare giovani, attraenti e performanti. Temi che non riguardano soltanto la sfera personale ma hanno conseguenze concrete sul lavoro e sull'autonomia economica femminile. Secondo il rapporto Il lavoro delle donne tra ostacoli e opportunità, realizzato da Cnel e Istat, il tasso di occupazione femminile tra i 15 e i 64 anni è pari al 52,5%, contro il 70,4% degli uomini. Il divario sfiora i 18 punti percentuali. La maternità continua inoltre a rappresentare uno dei principali fattori di penalizzazione professionale. Il tasso di occupazione delle donne che vivono sole raggiunge il 69,3%, ma scende al 62,9% tra le madri sole e al 57,2% tra le donne che vivono in coppia con figli. Per i padri che vivono in coppia, invece, il tasso di occupazione arriva all'86,3%. Le differenze territoriali restano profonde. Nelle regioni del Nord e del Centro il tasso di occupazione delle madri supera o sfiora il 70%, mentre nel Mezzogiorno si attesta poco sopra il 40%. Quando i figli minori sono più di uno, nel Sud la quota di madri occupate si ferma al 42%. Numeri che spiegano perché la fertilità non sia una questione esclusivamente privata. Sempre più donne si trovano infatti a dover conciliare percorsi professionali, desiderio di maternità e tempi biologici. È qui che le testimonianze di Silvia Salis, Martina Colombari e le riflessioni di Geppi Cucciari si incontrano. La fecondazione assistita, la maternità, la menopausa e l'invecchiamento non sono questioni separate. Sono tappe diverse della stessa vicenda: il rapporto tra le donne e un corpo che la società continua a osservare, commentare e giudicare.