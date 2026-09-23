Fertilità, il grande vuoto informativo: sei donne su dieci cercano risposte nell’IA

La domanda finisce in chat - Il 70% delle intervistate afferma di aver utilizzato più volte l’IA nell’ultimo anno per cercare informazioni su fertilità, ovulazione, ricerca di una gravidanza o benessere riproduttivo. L’intelligenza artificiale diventa così uno degli strumenti utilizzati per orientarsi. Le domande sono molto concrete. Il 57,1% cerca informazioni su integratori, alimentazione e stili di vita. Il 56% vuole capire invece perché una gravidanza non arrivi. Circa il 40% delle partecipanti dichiara di essersi rivolto anche a un medico per ottenere informazioni e consigli. I dati mostrano quindi comportamenti diversi che convivono. La ricerca online e l’IA vengono utilizzate per raccogliere informazioni e formulare domande. Il medico resta invece il riferimento per il confronto clinico.