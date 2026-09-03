Il social freezing entra anche nel calcio femminile spagnolo e apre una nuova frontiera nel rapporto tra sport e maternità, nel dibattito in corso a livello globale per trasformare la tutela della fertilità delle atlete da scelta individuale in un tema di welfare sportivo. La Federcalcio iberica (Rfef) sta chiudendo un accordo con una clinica di fertilità per finanziare alle calciatrici che lo richiedano il congelamento degli ovuli, dando loro la possibilità di preservare la fertilità durante gli anni della carriera agonistica. E a costo zero. A rivelare l'iniziativa, che sarà presentata nella seconda metà di settembre, è stata la capitana della Nazionale, Alexia Putellas. "Per me è un enorme passo avanti, perché la Federazione comprende che stai servendo il tuo Paese, andando contro il tuo tempo biologico, che non puoi fermarti e non puoi essere madre perché hai bisogno del tuo corpo per lavorare", ha commentato la due volte Pallone d'Oro in un'intervista a El Pais Semanal.