Il fenomeno non riguarda soltanto queste tre Regioni. Nel corso del 2026 il tema è entrato nell'agenda politica e sanitaria di diverse amministrazioni. Sono sette le Regioni nelle quali sono state approvate oppure sono in discussione iniziative sulla libertà riproduttiva e sulla preservazione della fertilità: oltre a Puglia, Lazio e Toscana, vengono indicate Sicilia, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. In Umbria, per esempio, è stata avanzata una proposta per rendere la crioconservazione degli ovociti accessibile anche per motivazioni non mediche. In Basilicata, invece, il confronto regionale riguarda anche la necessità di trovare risorse economiche per sostenere concretamente la misura. Si tratta però di situazioni differenti: non tutte le Regioni hanno già istituito un vero e proprio contributo economico. In alcuni casi siamo ancora nella fase delle proposte o del dibattito politico.