"Per ora niente figli, faccio rock'n roll ma... esiste anche il congelamento degli ovuli"

Gli uomini? "Li terrorizzo", racconta Emma Marrone in una lunga intervista a "Il Messaggero", dove rivendica il suo diritto (e quello di tutte le donne) di diventare madre quando e se lo vorrà: "Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo" spiega la cantante che non esclude la possibilità di congelare gli ovuli...

"Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli”, dice Emma che va orgogliosa del suo impegno contro la discriminazione delle donne ed è testimonial di una campagna che invita a “fare un passo avanti” per sradicare pregiudizi ed etichette che ancora determinano il percorso di una donna.

"Ero una bionda che aveva vinto un talent (Amici nel 2009) e quando parlavo la gente si chiedeva: 'Ma cosa vuoi che ne capisca questa?'. Una donna può parlare di moda, vestiti o trucchi, ma guai ad affrontare temi più seri. Mi dicevano non durerai, dopo 10 anni eccomi qui", racconta, aggiungendo però: "L'Italia non è ancora pronta per chi si mostra senza paura dei pregiudizi".

Tornando alla sua vita privata invece, da sempre un ambito tenuto ben separato da quello professionale, la cantante salentina dice: "Oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti. Difficile trovare uomini che accettano questo, io li terrorizzo. Levati i panni da rockstar quando torno a casa io impasto polpette, faccio la lavatrice, so aggiustare un mobile, sistemo tutto da sola. E' brutto quando non puoi avere il controllo su una donna. Ma so che da qualche parte c’è uno alla mia altezza (ride)”.

