Padova: muore di tumore a 8 anni, i genitori vendono i suoi fumetti e donano il ricavato alla scuola

Nel 2020 il piccolo ha cominciato a stare male. Di lì a poco la diagnosi: una massa di 10 centimetri al rene. Per il bimbo comincia un percorso inimmaginabile per la sua giovane età: ricoveri, chemioterapia, interventi e cure. Eppure, racconta il suo papà, "non ha mai pianto, nonostante le terapie terribili che ha dovuto affrontare. Quando abbiamo scoperto la malattia tutto è sembrato crollare". "C'è stata la disperazione, ovvio, ma non siamo stati noi a scegliere questa situazione e abbiamo capito che volevamo vivere ogni giorno appieno. Forse anche grazie a questo nostro figlio ha avuto la forza di restare sempre positivo", continua il papà. Un approccio non facile per i genitori e la sorella: il dolore si può mascherare ma è costante, non ti abbandona. Ognuno lo vive in modo diverso ma, dicono i suoi genitori, "da esso può emergere qualcosa di positivo".