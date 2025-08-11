Bimba di 8 anni vola dal Cilento agli Usa per curare un tumore con la cyberknife

Tuttavia, si parlava di una spesa enorme tra trattamento e viaggio. "Io ho 5 figli e mi sono sempre data da fare, lavorando tanto. Ma un prestito mi è stato negato e quindi ero davvero in difficoltà. Poi è partita la raccolta fondi a mia insaputa", ha proseguito la mamma per poi spiegare che, inoltre, "un medico benefattore ha regalato a Jenny il giorno più bello della sua vita, pagandole una giornata al parco giochi 'Walt Disney World' di Orlando, il trasferimento, l'ingresso vip. Non avrei mai potuto permettermelo". "Il momento più emozionante di tutta questa vicenda? Quando ho visto mia figlia scendere con le proprie gambe dal macchinario, dopo il trattamento, ho provato una gioia infinita. Quello è stato il momento più bello della mia vita", ha affermato Ruocco.