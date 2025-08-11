CyberKnife, la radioterapia robotica: cos’è e perché in Italia non si usa sui bambini

Il CyberKnife è un sistema di radioterapia robotica capace di somministrare fasci di radiazioni ad altissima precisione, seguendo i movimenti del paziente in tempo reale. Nato per ridurre i danni ai tessuti sani, trova impiego soprattutto nel trattamento di tumori cerebrali, spinali e di altre aree difficili da raggiungere con la chirurgia tradizionale. In Paesi come gli Stati Uniti o il Giappone viene utilizzato anche in ambito pediatrico, ma in Italia l'approccio è più prudente. L'uso sui bambini è limitato a casi selezionati, per via della mancanza di studi a lungo termine sugli effetti nei tessuti in crescita e del timore di danni tardivi. Le linee guida italiane invitano a un'attenta valutazione caso per caso, bilanciando potenziali benefici e rischi ancora poco esplorati.