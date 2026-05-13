Morta Alessia La Rosa, la piccola super-tifosa del Palermo: "Ciao guerriera"

Negli ultimi mesi, visto l'aggravarsi della malattia, gli ultras palermitani più volte le avevano dedicato cori e striscioni: "Alessia la Nord è con te" o "Alessia combatti". Pure le tifoserie avversarie le avevano fatto sentire il loro sostegno. "Dai Alessia non mollare", era una scritta comparsa alo Stadio Olimpico di Roma. La piccola era anche stata anche invitata dai tifosi del Venezia allo stadio Penzo per assistere alla partita di venerdì tra gli arancioverdi e il Palermo. Le sue condizioni, però, sono peggiorate nelle ultime settimane e per lei non c'è stato più nulla da fare. La Curva, in un post in cui dà il suo "addio" alla "guerriera", ha annunciato che nelle prossime ore la camera ardente sarà allestita sul campo dello stadio Barbera. Per un ultimo abbraccio dei tifosi e di Palermo intera.