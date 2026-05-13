Morta Alessia La Rosa, la piccola super-tifosa del Palermo: "Ciao guerriera"

È morta ieri, dopo una lunghissima lotta contro un tumore, Alessia La Rosa, la bimba di 8 anni che negli scorsi anni è diventata simbolo della tifoseria del Palermo. La piccola, malata da sette anni, si è spenta nella giornata di martedì 12 maggio. Grandissima sostenitrice dei rosanero e abbonata in Curva Nord dove il tifo è più caldo, era stata soprannominata "la guerriera" proprio dagli ultras siciliani. "Il ricordo di Alessia resterà per sempre vivo nei ricordi del Club e della grande famiglia rosanero", ha scritto in una nota il club. Sui social anche l'ultimo saluto dei suoi compagni di curva.
La nota del club: "Legame con il Palermo ben oltre il calcio"
"Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, piange la prematura scomparsa di Alessia La Rosa, piccola tifosa rosanero di soli 8 anni che ha lottato con straordinaria forza contro una terribile malattia", si legge in una nota dei rosanero. "Scesa in campo più volte allo stadio Renzo Barbera al fianco dei calciatori rosanero, e in particolare di Jacopo Segre, in occasione delle partite ufficiali, Alessia ha costruito con il Palermo un legame capace di andare oltre il calcio".
Il saluto dela curva e la camera ardente sul campo del Barbera
Negli ultimi mesi, visto l'aggravarsi della malattia, gli ultras palermitani più volte le avevano dedicato cori e striscioni: "Alessia la Nord è con te" o "Alessia combatti". Pure le tifoserie avversarie le avevano fatto sentire il loro sostegno. "Dai Alessia non mollare", era una scritta comparsa alo Stadio Olimpico di Roma. La piccola era anche stata anche invitata dai tifosi del Venezia allo stadio Penzo per assistere alla partita di venerdì tra gli arancioverdi e il Palermo. Le sue condizioni, però, sono peggiorate nelle ultime settimane e per lei non c'è stato più nulla da fare. La Curva, in un post in cui dà il suo "addio" alla "guerriera", ha annunciato che nelle prossime ore la camera ardente sarà allestita sul campo dello stadio Barbera. Per un ultimo abbraccio dei tifosi e di Palermo intera.