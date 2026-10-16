Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Ema ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio di daraxonrasib, un farmaco destinato agli adulti con tumore del pancreas metastatico già sottoposti ad almeno una precedente terapia che raddoppia la sopravvivenza di vita. La raccomandazione sarà ora trasmessa alla Commissione europea. Le successive decisioni sul prezzo e sulla rimborsabilità saranno prese dai singoli Stati membri.