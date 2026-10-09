Gli danno due mesi di vita, ora la malattia sembra in regressione: la storia di Max Parisi

Max Parisi viene dunque accolto in uno dei centri clinici di Phoenix, dove paga circa 36mila euro per la fornitura di un mese. "Metti insieme tutto quelli che hai, raccatti tutti i risparmi", racconta, visibilmente emozionato di fronte all'impegno messo in campo da tutta la sua famiglia. La raccolta fondi avviata dalla moglie di Parisi gli permette di diventare una sorta di simbolo di fronte all'idea che "la medicina non dovrebbe avere confini e non dovrebbe avere un peso economico per le famiglie".



"C'è stato un momento in cui la morte e la vita si sono accavallate: il farmaco è arrivato con qualche giorno di ritardo e il mio fegato era al un punto di non ritorno. Quando il 16 settembre è arrivata la prima consegna, io ho iniziato ad avere la crisi epatica. Ho preso le prime due pillole subito e nel giro di 24 ore ho sentito fisicamente il dolore calare: ha cambiato forma. Poi ho smesso di avere le caviglie gonfie, una risalita dell'appetito, ho sentito che il fegato stava ricominciando a funzionare". "Molti degli elementi che stanno riscontrando i medici sono di regressione molto più evidente di quello che si pensava all'inizio", prosegue Max Parisi.