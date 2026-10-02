Il monologo di Sergio Muniz sulla malattia del figlio: "Abbiamo scoperto che era uno dei bambini farfalla"

Quindi, Muniz si sofferma sui progressi del figlio e sull'importanza della ricerca: "Il giorno in cui la malattia è entrata nella mia famiglia ho compreso che la sanità e la ricerca pubblica non sono concetti astratti, ma sono la speranza concreta di una vita migliore. Oggi, grazie ai nostri medici, alle associazioni e alle cure scoperte anche qui in Italia, ci sentiamo meno soli. Yari riesce a crescere in modo quasi normale".



"Ma questo patrimonio non va dato per scontato: è costantemente minacciato da tagli, riforme, critiche - è l'invito di Sergio Muniz - Per questo dobbiamo batterci ogni giorno per difenderlo, per farlo crescere, così che altri possano avere la stessa speranza che è stata donata a nostro figlio".