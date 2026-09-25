Max Angioni lascia "Le Iene": "Sento di continuare a mettermi in gioco"

Angioni ha poi ripercorso con ironia alcuni dei momenti vissuti nel programma e ringraziato le persone incontrate durante questa esperienza. "Sarò sempre grato a questo programma perché mi ha permesso di fare molte cose: lavorare con tante belle persone", ha detto, scherzando poi su Eleazaro Rossi e Veronica Gentili. E ha scherzato ancora: "E soprattutto di stare a meno di un metro da Belén Rodriguez, privilegio che ho perso per via di un ordine restrittivo che non sto qua a spiegare".