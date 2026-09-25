Max Angioni lascia "Le Iene": "Sento di continuare a mettermi in gioco"

"Da questa sera non sono più il conduttore de Le Iene. Per scelta mia, eh. Nessuno mi ha licenziato". Max Angioni annuncia così la sua decisione di lasciare la conduzione de "Le Iene", salutando il pubblico con un monologo nel corso della prima puntata della nuova stagione del programma di Italia 1. Il comico ha spiegato anche le ragioni che lo hanno portato alla scelta. "La verità è che qui stavo bene, stavo troppo bene. E quando uno sta troppo bene rischia di sedersi, sedersi un pochettino", ha raccontato. Da qui la volontà di iniziare una nuova fase: "Sento di dover continuare a mettermi in gioco".
I ringraziamenti a "Le Iene"
Angioni ha poi ripercorso con ironia alcuni dei momenti vissuti nel programma e ringraziato le persone incontrate durante questa esperienza. "Sarò sempre grato a questo programma perché mi ha permesso di fare molte cose: lavorare con tante belle persone", ha detto, scherzando poi su Eleazaro Rossi e Veronica Gentili. E ha scherzato ancora: "E soprattutto di stare a meno di un metro da Belén Rodriguez, privilegio che ho perso per via di un ordine restrittivo che non sto qua a spiegare".
"Non è un addio, è un arrivederci"
Nel finale Angioni ha ringraziato anche Davide Parenti, ricordando a modo suo il momento in cui gli venne proposta la conduzione: “Mi ha chiesto, di fronte a quel risotto al radicchio fatto da lui: ‘Vuoi presentare Le Iene?’. Io ho detto sì, qualunque cosa pur di evitare di finire quel risotto al radicchio di m**da". Poi il saluto al pubblico, lasciando aperta la porta a un possibile ritorno: "Non è un addio, è un arrivederci, perché questa è un po' casa mia". Angioni poi è stato interrotto da Veronica Gentili che lo ha abbracciato: "Prometti che mi scriverai", ha detto la conduttrice. "Ma non lo farò mai", ha continuato a scherzare il comico.