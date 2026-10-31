I numeri ricostruiti dagli investigatori restituiscono la dimensione delle molestie: tra il 10 luglio e il 24 settembre 2026 sarebbero state effettuate ben 1.067 telefonate anonime. In alcuni giorni la pressione telefonica avrebbe raggiunto livelli estremi, con un massimo di 174 chiamate nell'arco di 24 ore. Una condotta insistente che, secondo l'accusa, avrebbe avuto l'obiettivo di mantenere la donna in uno stato costante di paura e soggezione. L'episodio più recente e particolarmente allarmante si sarebbe verificato il 20 settembre 2026. In quella circostanza, il 38enne avrebbe raggiunto il luogo di lavoro dell'ex compagna, prendendo di mira la sua automobile. Dopo aver forato uno pneumatico, avrebbe inciso una X sulla portiera del veicolo. Non solo: successivamente avrebbe fatto arrivare alla donna, attraverso uno dei figli, un'ulteriore minaccia, sostenendo che avrebbe incendiato la macchina se lei fosse tornata a lavorare.