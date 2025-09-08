Accoltellata a Marostica (VI) dall'ex marito, la mamma della vittima: "Non è la prima volta, aveva già denunciato"

Quindi, ribadisce che la maggior parte delle denunce siano rimaste "inascoltate": "Solo quando è uscito dal carcere c'è stato l'allontanamento. Per il resto denunce e finiva là. Però si avvicinava, veniva a casa, fuori dal cancello mezzo ubriaco a minacciare. Non si è fatto i cavoli suoi quando è uscito dal carcere, ha continuato e continuato. E questo è il risultato".



"Mia figlia aveva paura, ogni volta che andava a lavorare si guardava intorno", ha raccontato, prima di soffermarsi sulle attuali condizioni della 42enne. "Ha cicatrici, un braccio mezzo ingessato, lividi su tutto il corpo, punti dappertutto, un occhio da cui non vede e non sappiamo se riprenderà la vista. Ha paura e per il momento si rivede la scena davanti agli occhi". Mentre a proposito dei nipotini, racconta: "Non ce la fanno a vedere la madre in queste condizioni, non si aspettavano un gesto simile dal padre. Hanno vissuto le violenze anche loro, hanno visto con i loro occhi, ma non si aspettavano una cosa del genere".