Donna accoltellata dall'ex marito nel Vicentino: è in osservazione

Una 42enne è stata presa a pugni e poi colpita al volto, al torace e alle braccia sul posto di lavoro a Bassano del Grappa
© ansa
Una donna di 42 anni è stata aggredita a coltellate dall'ex marito, che l'ha colpita al volto, al torace e alle braccia, oltre a prenderla a pugni in diverse parti del corpo. A riferirlo è il presidente del Veneto, Luca Zaia, che spiega come l'aggressione sia avvenuta sul posto di lavoro della donna a Bassano del Grappa alle 22:45 di sabato. "Sul luogo - riferisce Zaia - sono intervenute immediatamente le Forze dell'ordine e la vittima è stata trasportata all'ospedale San Bassiano, dove si trova ora ricoverata in Osservazione Breve Intensiva, e desidero esprimere la mia più ferma condanna per questo ennesimo episodio di violenza di genere".
Zaia ha poi aggiunto: "Alla donna va la mia vicinanza e quella dell'intera Regione; aggiungo che non dobbiamo mai arretrare di un passo nella lotta alle aggressioni di genere e a ogni forma di violenza contro le donne. È fondamentale dare un messaggio corale, forte e coeso, che unisca istituzioni, società civile e cittadini: non esiste giustificazione che possa attenuare un atto tanto vile", ha detto il presidente veneto.
Commenti (0)