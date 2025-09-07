Donna accoltellata dall'ex marito nel Vicentino: è in osservazione

Una donna di 42 anni è stata aggredita a coltellate dall'ex marito, che l'ha colpita al volto, al torace e alle braccia, oltre a prenderla a pugni in diverse parti del corpo. A riferirlo è il presidente del Veneto, Luca Zaia, che spiega come l'aggressione sia avvenuta sul posto di lavoro della donna a Bassano del Grappa alle 22:45 di sabato. "Sul luogo - riferisce Zaia - sono intervenute immediatamente le Forze dell'ordine e la vittima è stata trasportata all'ospedale San Bassiano, dove si trova ora ricoverata in Osservazione Breve Intensiva, e desidero esprimere la mia più ferma condanna per questo ennesimo episodio di violenza di genere".