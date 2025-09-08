Accoltellata in una sala slot dall'ex marito, una cliente: "Tutti i maschi sono scappati"

Una donna di 42 anni è stata aggredita a coltellate dall'ex marito, che l'ha colpita al volto, al torace e alle braccia, oltre a prenderla a pugni in diverse parti del corpo. L'aggressione è avvenuta sul posto di lavoro della donna a Marostica, in provincia di Vicenza. La vittima, gridando e cercando aiuto, ha attirato l'attenzione di alcuni clienti, sfuggendo per qualche momento alla furia dell'uomo e cercando rifugio in un'altra sala del locale, dove ha chiesto ancora aiuto. È stata una cliente ad andare in soccorso della donna: "Tutti i maschi sono scappati. Lei mi implorava, ho fatto solo quel che andava fatto", ha raccontato.