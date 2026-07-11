Ragazza sfregiata a Milano, convalidato l'arresto di Saidi per "pericolosità sociale"

Da qualche ora, inoltre, si è concluso a Milano l'interrogatorio di Saidi. Il 27enne, secondo le prime informazioni disponibili, ha dato la sua versione dei fatti. A confermarlo è Mara Bracco, legale dell'uomo, raggiunta al telefono dalla stampa dopo aver lasciato il carcere dove si teneva l'interrogatorio senza fermarsi davanti ai giornalisti. "Mohamed ha fatto delle dichiarazioni, ha parlato - ha spiegato la legale - Però non posso dire le cose. Non vi lascio dichiarazioni in questo momento perché c'è il segreto istruttorio. Ha dato la sua versione dei fatti e quindi poi ci saranno probabilmente ulteriori indagini".