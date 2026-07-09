"Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano". E' quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, alla fermata metro Duomo. Il 27enne, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia locale. La vittima è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo.