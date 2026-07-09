"Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano". E' quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, alla fermata metro Duomo. Il 27enne, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia locale. La vittima è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo.
L'aggressione
Secondo le prime informazioni, l'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 15.30 lungo la banchina della M3 alla fermata Duomo, direzione Comasina. La giovane è stata portata dai soccorritori in codice giallo al Policlinico mentre il 27enne è stato fermato dalla polizia locale.