alla fermata metro Duomo

"Cosa guardi? Sono uomo e musulmano", 27enne sfregia al volto una ragazza a Milano: arrestato

L'aggressione è avvenuta in centro, alla fermata della metro Duomo. La vittima è una 23enne marocchina

09 Lug 2026 - 18:46
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© Ansa

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"Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano". E' quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, alla fermata metro Duomo. Il 27enne, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia locale. La vittima è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo.

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L'aggressione

 Secondo le prime informazioni, l'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 15.30 lungo la banchina della M3 alla fermata Duomo, direzione Comasina. La giovane è stata portata dai soccorritori in codice giallo al Policlinico mentre il 27enne è stato fermato dalla polizia locale.

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