Torino, 31enne accoltella l'uomo che tre anni fa l'aveva sfregiata: arrestata per tentato omicidio

Non è, come ha voluto subito precisare il procuratore generale del Piemonte, Lucia Musti, un caso di "Codice Rosso" perché fra i due non ci sono mai stati rapporti "di tipo sentimentale o affettivo o familiare". Il magistrato, invece, parla di "conflittualità accidentale". Lei ha 31 anni, lui 71. Un giorno del 2022, frequentando lo stesso bar, litigarono per un nonnulla, una sciocchezza insignificante. Ma l'uomo le scagliò un bicchiere contro il viso sfregiandola per sempre. La procura di Ivrea prese in carico la questione e aprì un fascicolo per lesioni: il procedimento è ancora aperto e sta facendo il suo corso.