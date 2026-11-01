Roma, segrega anziano in casa e gli prosciuga il conto in banca: arrestata badante

L'indagine è partita a maggio, dopo una segnalazione sulle condizioni dell'uomo, ospitato nell'abitazione della donna. L'anziano era il padre di un conoscente della 32enne, morto prematuramente; dopo averlo accolto, la donna ne aveva assunto di fatto la custodia e la cura quotidiana. Gli investigatori hanno trovato la vittima in forte stato di disorientamento, con vestiti logori e mai cambiati, costretta a vivere in un ambiente freddo e confinata in una stanza buia. In casa, secondo quanto ricostruito, c'erano rifiuti e deiezioni animali, mancava l'acqua calda. Gli accertamenti hanno documentato anche l'isolamento dell'anziano, al quale erano impedite visite e telefonate con l'esterno.