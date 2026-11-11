Sestri Levante, lite tra condomini: accoltellato per aver usato l'ascensore troppo rumoroso

Condomini in allarme a Sestri Levante, in Liguria, dopo la tragedia sfiorata l'8 novembre scorso, protagonista un 53enne che, infastidito per il rumore dell'ascensore, prima ha staccato la corrente elettrica del palazzo poi ha sferrato una coltellata al vicino di casa accusato di aver riattivato l'impianto. L'aggressore, fermato, si trova in carcere a Genova per tentato omicidio nei confronti dell'anziano che dopo il ricovero al Pronto Soccorso di Lavagna è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni. "Questo uomo faceva i dispetti a tutti, non si tratta di futili motivi", spiega a "Mattino Cinque" il signor Luigi che abita nello stabile dove è avvenuto l'accoltellamento.