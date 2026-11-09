Sestri Levante, 86enne trovato morto in mare davanti alla spiaggia

Il cadavere di un pensionato di 86 anni è stato ritrovato nella mattinata di lunedì in mare davanti alla spiaggia della Baia delle Favole a Sestri Levante, in provincia di Genova. Per recuperare il corpo dell'uomo, residente nel Comune, è intervenuta la guardia costiera. Ad avvistare la salma dell'86enne, nei pressi della località Caladda, è stata una donna che ha successivamente lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno accertato l'identità dell'uomo, indagini in corso per capire le possibili cause del decesso.