IN LOCALITÀ CALADDA

Sestri Levante, 86enne trovato morto in mare davanti alla spiaggia

Ad avvistare la salma dell'uomo è stata una donna che ha lanciato l'allarme

09 Nov 2026 - 10:35
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© Ansa

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Il cadavere di un pensionato di 86 anni è stato ritrovato nella mattinata di lunedì in mare davanti alla spiaggia della Baia delle Favole a Sestri Levante, in provincia di Genova. Per recuperare il corpo dell'uomo, residente nel Comune, è intervenuta la guardia costiera. Ad avvistare la salma dell'86enne, nei pressi della località Caladda, è stata una donna che ha successivamente lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno accertato l'identità dell'uomo, indagini in corso per capire le possibili cause del decesso. 

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