Stangata sul gas: la bolletta media per l'inverno potrebbe arrivare a 860 euro a famiglia
Le stime dell'associazione in base ai livelli attuali delle tariffe sul mercato libero. Picco di 1.300 euro in Val d'Aosta e Trentino, la spesa più bassa in Sicilia
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Le temperature si abbassano, le spese per il riscaldamento si alzano. E con loro le preoccupazioni per le famiglie italiane che quest'anno devono fare i conti con i rincari dell'energia. Il Codacons ha diffuso uno studio con le prime stime: ai livelli attuali delle tariffe del mercato libero, secondo i consumatori, la bolletta invernale media del gas potrebbe arrivare a 860 euro a famiglia, con picchi anche di 1.300 in Val d'Aosta e in Trentino.
Le stime sulle bollette del gas
Le proiezioni dell'associazione si basano sui dati di Arera circa i consumi effettivi di gas per uso domestico e condomini nelle varie regioni italiane (riferiti al 2024) e i prezzi medi praticati dai gestori lo scorso inverno (periodo dicembre-marzo, comprensivi delle voci materia prima energia, oneri di rete e di sistema, imposte le tasse) sulla base delle offerte effettivamente scelte dai consumatori, e tiene conto degli aumenti registrati nell'ultimo mese dall'Istat sul mercato libero.
Consumi e spese diverse in base alla regione
Nei mesi invernali si concentra l'80% del consumo totale di gas delle famiglie, con consumi diversi da regione a regione per via della variabilità climatica, delle differenze urbanistiche e del diverso grado di metanizzazione delle varie aree del Paese, spiega il Codacons. Ai livelli attuali dei prezzi praticati sul mercato libero, la bolletta media invernale per chi ha una offerta a prezzo variabile si attesterebbe a circa 860 euro, ma la spesa arriverebbe a superare i 1.300 euro in Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, 1.180 euro in Lombardia, 1.095 euro in Veneto, a causa dei maggiori consumi di gas per il riscaldamento nelle regioni del nord Italia. La spesa più bassa in Sicilia, circa 487 euro, e Campania, 494 euro. In caso di contratto a prezzo fisso di 12 o 24 mesi, la stima di spesa sarebbe invece di circa 630 euro.
Il conto potrebbe aumentare
Il conto per le famiglie potrebbe essere destinato anche ad aggravarsi nel caso in cui i prezzi dell'energia sui mercati dovessero subire nuovi rialzi, che provocherebbero rincari delle tariffe del gas per chi ha un contratto a prezzo variabile e per gli utenti vulnerabili, avvisa il Codacons.