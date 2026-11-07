Stangata sul gas: la bolletta media per l'inverno potrebbe arrivare a 860 euro a famiglia

Nei mesi invernali si concentra l'80% del consumo totale di gas delle famiglie, con consumi diversi da regione a regione per via della variabilità climatica, delle differenze urbanistiche e del diverso grado di metanizzazione delle varie aree del Paese, spiega il Codacons. Ai livelli attuali dei prezzi praticati sul mercato libero, la bolletta media invernale per chi ha una offerta a prezzo variabile si attesterebbe a circa 860 euro, ma la spesa arriverebbe a superare i 1.300 euro in Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, 1.180 euro in Lombardia, 1.095 euro in Veneto, a causa dei maggiori consumi di gas per il riscaldamento nelle regioni del nord Italia. La spesa più bassa in Sicilia, circa 487 euro, e Campania, 494 euro. In caso di contratto a prezzo fisso di 12 o 24 mesi, la stima di spesa sarebbe invece di circa 630 euro.