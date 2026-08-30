Colico (Lecco), uccide il figlio a coltellate dopo un litigio: arrestato un 83enne

Una lite familiare si è trasformata in tragedia nel Lecchese. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato colpito con un coltello da cucina dal padre di 83 anni. La violenta aggressione è avvenuta nella tarda serata del 29 agosto nell'abitazione in cui entrambi vivevano a Colico, centro della provincia di Lecco, nella zona dell'Alto lago di Como. Il padre 83enne è stato arrestato per omicidio dai carabinieri.