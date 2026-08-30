Colico (Lecco), uccide il figlio a coltellate dopo un litigio: arrestato un 83enne

Una lite familiare si è trasformata in tragedia nel Lecchese. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato colpito con un coltello da cucina dal padre di 83 anni. La violenta aggressione è avvenuta nella tarda serata del 29 agosto nell'abitazione in cui entrambi vivevano a Colico, centro della provincia di Lecco, nella zona dell'Alto lago di Como. Il padre 83enne è stato arrestato per omicidio dai carabinieri.
Il movente
Il tragico fatto di sangue è avvenuto nella serata di sabato 29 agosto, ma è stato reso noto soltanto nel pomeriggio del 30 agosto dai carabinieri del Comando provinciale di Lecco. In base a quanto ricostruito dai militari, l'anziano genitore avrebbe aggredito il figlio, un 49enne che conviveva con lui, con un coltello da cucina dopo un litigio. Le condizioni del 49enne sono apparse subito gravi: trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, per il 49enne non c'è stato nulla da fare.