"Mi accoltellò 19 volte, mio fratello psicopatico ora uscirà: ho paura", parla Francesca Rizzello

"Era una settimana che chiamavamo il Csm. Tutti i giorni. Gli dicevamo che era peggiorato. Gli si gonfiavano le vene al collo. Urlava: 'Voglio ammazzare tutti, debbo finire sui giornali". Niente, era sempre la stessa risposta. Abbiamo anche le registrazioni", racconta rivivendo i giorni precedenti all'aggressione. "Era il 23 aprile 2019. Ero appena rientrata dalla Puglia. Lui era da mia mamma. C'era la porta socchiusa. Appena entrata mi ha dato le prime coltellate in testa. All'inizio ho pensato che stesse crollando la casa. Poi mi sono girata e l'ho visto in faccia. Mi colpiva e rideva. Sembrava felice. E io gli dicevo 'fallo per mio figlio'. Nulla. Poi è uscito ed è andato dai carabinieri: 'Ho ucciso mia sorella'.