Uccise la sorella a Genova, Alberto Scagni sequestrato e picchiato in carcere

La polizia penitenziaria è intervenuta per salvarlo e Scagni è quindi stato trasferito nel Pronto soccorso di un ospedale, dove si trova in condizioni critiche.

Tgcom24

I due aggressori, che erano completamente ubriachi, hanno devastato la cella prima di essere fermati dalla Penitenziaria. Erano nella sezione del padiglione Z riservata ai detenuti 'protetti' (per i cui reati rischierebbero di essere malmenati dagli altri detenuti, ndr). I due, condannati per violenza sessuale aggravata, si sarebbero ubriacati utilizzando l'alcol ottenuto con la macerazione della frutta.

Nella colluttazione cui ha seguito l'arresto dei due un agente ha riportato la frattura di due costole. Per lui il referto parla di 21 giorni di prognosi.



Non è escluso che Scagni sia stato massacrato di botte per il reato commesso anche se non si hanno conferme in tal senso. Non è la prima volta infatti che subisce un'aggressione in cella.

Per il primo pestaggio, avvenuto nel carcere di Genova Marassi, il detenuto che aveva picchiato Scagni aveva trovato un ritaglio di giornale che riportava la condanna per l'omicidio della sorella.