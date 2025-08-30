Logo Tgcom24
Cronaca
tragedia familiare

Modena, giovane accoltella i genitori e la sorella 15enne: arrestato

E' successo a Castelnuovo Rangone. I tre non sono in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri

30 Ago 2025 - 12:26
© Carabinieri

© Carabinieri

Dramma familiare venerdì intorno alle 22 a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena: per ragioni ancora in fase di accertamento, un giovane avrebbe accoltellato il padre, la madre e la sorella 15enne. I tre sono tutti ricoverati: l'uomo 50enne al Maggiore di Bologna e la donna 42enne e la ragazza all'ospedale modenese di Baggiovara. Queste ultime sono in prognosi riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita. Il ragazzo è stato raggiunto e arrestato poco dopo l'aggressione dai carabinieri. Proseguono le indagini per far luce su quanto accaduto.

"Si tratta di un dramma familiare che scuote la nostra comunità, che si stringe intorno alle vittime di questa tragedia sfiorata". Così Massimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo Rangone (Modena), commentando quanto accaduto nel piccolo comune modenese. La famiglia, di origine pakistana, "è residente da molti anni sul nostro territorio", spiega il sindaco sottolineando che "fortunatamente nessuno è in pericolo di vita".

