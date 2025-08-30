Modena, giovane accoltella i genitori e la sorella 15enne: arrestato

Dramma familiare venerdì intorno alle 22 a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena: per ragioni ancora in fase di accertamento, un giovane avrebbe accoltellato il padre, la madre e la sorella 15enne. I tre sono tutti ricoverati: l'uomo 50enne al Maggiore di Bologna e la donna 42enne e la ragazza all'ospedale modenese di Baggiovara. Queste ultime sono in prognosi riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita. Il ragazzo è stato raggiunto e arrestato poco dopo l'aggressione dai carabinieri. Proseguono le indagini per far luce su quanto accaduto.

