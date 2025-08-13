Marina di Massa, in moto fugge da controllo carabinieri e si schianta su palo: morto

All'esibizione della paletta da parte della pattuglia, il 48enne anziché arrestare la marcia, è fuggito sul lungomare in direzione nord, verso Marina di Massa. La pattuglia dei carabinieri, sempre secondo ricostruzioni, lo ha inseguito mantenendosi a una certa distanza ma a Marina di Massa, in prossimità della rotonda, il 48enne non avrebbe più governato la moto: anziché girare correttamente intorno alla rotatoria, forse anche per la velocità, è andato a sbattere contro dei pali. L'impatto gli ha causato lesioni e quindi l'arresto cardiaco.