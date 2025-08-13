Logo Tgcom24
Cronaca
Incidente all'alba

Marina di Massa, in moto fugge da controllo carabinieri e si schianta su palo: morto

L'uomo, nel tentativo di eludere l'alt imposto dai militari dell'Arma, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro degli ostacoli fissi presenti lungo la carreggiata

13 Ago 2025 - 10:14
© Carabinieri

Dramma all'alba a Marina di Massa, in provincia di Massa-Carrara, dove un motociclista è deceduto in seguito a un violento impatto contro alcuni pali stradali mentre cercava di sottrarsi a un controllo dei carabinieri. L'incidente è avvenuto intorno alle 4:38, in prossimità della rotatoria di Piazza Bad Kissingen. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo - che sarebbe originario di Milano - era alla guida di una moto quando, nel tentativo di eludere l'alt imposto dai militari dell'Arma, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro degli ostacoli fissi presenti lungo la carreggiata.

La dinamica

 All'esibizione della paletta da parte della pattuglia, il 48enne anziché arrestare la marcia, è fuggito sul lungomare in direzione nord, verso Marina di Massa. La pattuglia dei carabinieri, sempre secondo ricostruzioni, lo ha inseguito mantenendosi a una certa distanza ma a Marina di Massa, in prossimità della rotonda, il 48enne non avrebbe più governato la moto: anziché girare correttamente intorno alla rotatoria, forse anche per la velocità, è andato a sbattere contro dei pali. L'impatto gli ha causato lesioni e quindi l'arresto cardiaco.

I soccorsi

 I carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, successivamente proseguite dal personale sanitario intervenuto con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Massa. Il motociclista è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Massa, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano: il decesso è stato constatato poco dopo l'arrivo in struttura. 

Le autorità stanno lavorando per chiarire l'identità della vittima e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

marina di massa

