Milano, accoltella e uccide la madre e poi si suicida gettandosi dalla finestra dell'ottavo piano

L’episodio è avvenuto intorno alle 8:30 del mattino. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo si sarebbe lanciato dalla finestra del proprio appartamento dopo aver accoltellato la madre all’interno della casa in cui vivevano insieme. Gli agenti intervenuti sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono entrati nell'abitazione e hanno trovato la donna priva di vita, con evidenti ferite da arma da taglio. Accanto a lei, tracce di sangue e disordine in più stanze. Non risultano segni di effrazione o di presenza di terze persone. Gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio, ma al momento non emergono elementi che possano far pensare a un’aggressione esterna.